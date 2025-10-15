بوتين: حافظنا على العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأكثر من 80 عاما

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين موسكو ودمشق كانت دائما ودية على نحو استثنائي.

وقال، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في موسكو: "على مدى عقود طويلة، نشأت علاقات خاصة بين بلدينا (روسيا وسوريا). لقد حافظنا على العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 80 عامًا، وقد أُقيمت هذه العلاقات في أصعب الأوقات بالنسبة لروسيا وللاتحاد السوفييتي عام 1944".

• الانتخابات البرلمانية في سوريا تسهم في تعزيز تلاحم المجتمع السوري

كما اعتبر بوتين أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل أكتوبر الجاري بسوريا، تؤدي إلى تلاحم المجتمع وتزيد من تعزيز العلاقات بين القوى السياسية في البلاد، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "تاس" الروسية.

وقال: "رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حاليا، إلا أن هذه الانتخابات البرلمانية ستعزز الروابط والتفاعلات بين جميع القوى السياسية في سوريا"، مستطردا: "أعتقد أن هذا نجاح كبير لكم، لأنه يؤدي إلى تلاحم المجتمع".

في 5 أكتوبر الجاري، اختُتم أول تصويت لمجلس الشعب السوري منذ تغيير السلطة في سوريا، حينها أكد الشرع أن البلاد نجحت في الانتقال من الحرب والفوضى إلى العمل الانتخابي المنظم في فترة وجيزة. كما أعلن أن البرلمان الجديد سينظر في العديد من مشاريع القوانين المعلقة.

• روسيا تسترشد في علاقاتها مع سوريا بمصالح الشعب السوري

ونوه بوتين بأن موسكو تسترشد في علاقاتها مع سوريا بمصالح الشعب السوري. وقال: "لم تكن لدينا علاقات مع سوريا مرتبطة بالظروف السياسية أو المصالح الخاصة. طوال هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".

وأعرب عن أمله في أن يُسهم الطلاب السوريون الذين يدرسون في روسيا في تطوير مؤسسات الدولة السورية، لافتا إلى أن "أكثر من 4000 شاب وشابة سوريين يدرسون حاليًا في مؤسسات التعليم العالي في روسيا، آمل جدا أن يُسهموا إسهامًا كبيرًا وفعالًا في تطوير وتعزيز الدولة السورية في المستقبل".

وأشار إلى أن روسيا تربطها علاقات وطيدة بالشعب السوري، قائلا: "يكفي القول إن مئات، وربما آلافًا، من الناس تربطهم علاقات زواج وصداقة".

• روسيا وسوريا لديهما العديد من المشاريع المشتركة المهمة

وأعلن أن روسيا وسوريا تناقشان العديد من المشاريع المشتركة المهمة، وموسكو مستعدة لتطويرها.

وقال خلال حديثه مع الشرع: "أُعرب عن امتناني لاستقبالكم وفدنا الوزاري، برئاسة نائب رئيس الحكومة الروسية، ألكسندر نوفاك، وقد تم خلال اللقاء، تحديد العديد من المبادرات المهمة والمفيدة، نحن، من جانبنا، مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لتنفيذها".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي ترأس الوفد الروسي في اجتماع مع مسئولين سوريين في دمشق، استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. وقال إنها أثبتت أنها أداة قيّمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى روسيا صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، إن الشرع وبوتين سيناقشان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما يلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث آفاق تطوير العلاقات الروسية - السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، إضافةً للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى روسيا، حيث جرت في فبراير الماضي اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو ودمشق، عندما بحث بوتين والشرع الوضع في سوريا خلال محادثة هاتفية، وأكد الرئيس الروسي خلال الاتصال تمسك موسكو بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة دعم دمشق في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.