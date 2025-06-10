نقيب المحامين يتابع آخر الاستعدادات للوقفات الاحتجاجية القادمة وتجهيزات الجمعية العمومية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

تحدث نقيب المحامين، عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، وذلك بما يساهم في تحقيق مطالب المحامين الرافضة لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

وحث نقباء وأعضاء الفرعيات على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية وتجهيزات الجمعية العمومية.

من جانبهم أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات على الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة عبد الحليم علام، النقيب العام.