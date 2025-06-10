دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى ليبيا

قال الناطق باسم «قافلة الصمود» لكسر الحصار على غزة نبيل الشنوفي، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن القافلة بدأت بالعبور من تونس إلى ليبيا من معبر رأس الجدير الحدودي.

ونقلت فضائية «الجزيرة»، عن مراسلها في ليبيا، قوله إن عددًا من سيارات القافلة، التي انطلقت من تونس أمس الاثنين، بدأت في العبور إلى الجانب الليبي.

ووصلت القافلة في ساعة متأخرة من مساء الأمس، إلى مدينة بن قردان في الجنوب التونسي، وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس جدير الحدودي.

ويؤكد منظمو القافلة أنها لا تحمل مساعدات أو تبرعات ولكن هدفها المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة.

وتضم هذه القافلة الإنسانية البرية الأولى من نوعها عشرات الحافلات والسيارات، وعلى متنها أكثر من 1500 من الجزائر والمغرب وموريتانيا، وآخرون سيلتحقون بها من ليبيا، ويرفع المشاركون في القافلة أعلام فلسطين، ويرددون هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتفضح صمت المجتمع الدولي.

وتحركت القافلة باتجاه عدد من المحافظات التونسية لجمع بقية المشاركين بدءا بمحافظة سوسة، ثم صفاقس، فقابس وصولا إلى محافظة مدنين.

وتنتقل القافلة مرورا بليبيا عبر طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل دخول معبر السلوم المصري في 12 من الشهر الجاري، وصولا إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الشهر ذاته.

وبالتزامن مع انطلاق قافلة الصمود البرية لكسر الحصار المفروض على غزة، تعرضت السفينة «مادلين» التي كان على متنها 12 ناشطا دوليا متجهين لكسر الحصار عن غزة لعملية اختطاف فجر الاثنين من كوماندوز البحرية الإسرائيلية.

ويأتي تحرك سفينة مادلين وقافلة الصمود لكسر الحصار على غزة في نطاق تحرك مدني دولي يضم أكثر من 30 بلدا، بالشراكة مع تحالف أسطول الحرية والمسيرة العالمية إلى غزة، وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.

كما تأتي القافلة في سياق إنساني مأساوي فرضه الحصار الخانق على قطاع غزة، وفي سياق حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف فلسطيني.