3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 شهيدًا و305 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و981 شهيدًا، و126 ألفًا و920 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة على غزة، إلى 4701 شهيد و14 ألفًا و879 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم، بلغت 36 شهيدًا، وأكثر من 208 إصابات.

ولفتت إلى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، إلى 163 شهيدًا وأكثر من 1495 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



