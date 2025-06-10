جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق بشمال غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أوامر إخلاء جديدة لمناطق بشمال غزة، قائلًا إنها ستتحول إلى «مناطق قتال».

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، جميع المتواجدين في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في أحياء: الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة، ومعسكر جباليا في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814، إلى الإخلاء.

وقال إن «الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جدًا في تلك المناطق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية»، بحسب مزاعمه.

وأضاف: «سيرد الجيش بشكل صارم على كل عملية إرهابية أو عملية إطلاق قذائف صاروخية، من أجل أمنكم، اخلوا فوراً جنوباً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة، العودة إلى مناطق القتال تشكل خطرًا على حياتكم».

ومنذ صباح اليوم، استشهد 36 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال جيش الاحتلال، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب ما يسمى بـ«محور نتساريم» وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126227 آخرين.