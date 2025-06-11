محافظ الإسكندرية يوجه باستعداد مختلف قطاعات المحافظة لاستقبال موسم الصيف

عقد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، ضم جميع الجهات التنفيذية التي عملت على تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة الأداء التنفيذي وتقييم أداء الجهات والخدمات المقدمة للمواطنين استعدادًا لموسم الصيف.

ووجّه المحافظ، في مستهل الاجتماع، الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية، من مديريات ومرافق ورؤساء أحياء، على ما بذل من جهود ساهمت في إظهار المدينة بمظهر مناسب أمام المواطنين من أهالي المدنية وزوارها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل، وتضافر جهود الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال أيام عيد الأضحى؛ ليتم تلافيها خلال الفترة القادمة والاستعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف.

وأكد محافظ الإسكندرية، ضرورة الوقوف على أبرز نقاط القوة والإيجابيات في أداء جميع الجهات، وكذلك العمل على تلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بنطاق كل حي وعمل حصر كامل بها، ومراجعة إجراءات التعامل معها، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة لتلك العقارات.

كما كلف المحافظ، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة كل عقود مستأجري الشواطئ، وزيادة مستوى النظافة داخل الشواطئ.

وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال على حرم الطريق العام، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.