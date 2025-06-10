أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا عن انتظام العمل بوحدات وأقسام الغسيل الكلوي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إجراء أكثر من 2600 جلسة غسيل كلوي للمرضى على مدار أيام العطلة، في إطار خطة الطوارئ الصحية التي أعدتها المديرية لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن استمرار تقديم خدمات الغسيل الكلوي في مختلف المراكز الطبية يأتي ضمن أولويات الوزارة، ويعكس حرص القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى الذين يتطلب علاجهم جلسات دورية لا تحتمل التأجيل، مشيرا إلى التزام الفرق الطبية وحرصهم على أداء واجبهم المهني بكفاءة عالية.

وأوضح وكيل الوزارة أن وحدات الغسيل الكلوي شهدت انتظامًا تامًا في العمل بفضل الجهود المكثفة للأطقم الطبية تحت إشراف الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور باهر عبد اللاه مدير إدارة الكلى الصناعي، والدكتور أحمد عرفة عضو الإدارة.

وأشار إلى أن خطة التأمين الطبي التي أعدتها المديرية قبل العيد شملت توفير المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية، إلى جانب ضمان تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها على مدار الساعة.