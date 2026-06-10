تقرير: أوروبا تتمتع بفائض في وسائل التكنولوجيا النظيفة وفى مقدمتها قطاع الطاقة

خلص تقرير لهيئة إيمبر لبحوث الطاقة إلى أن شركات الصناعات التحويلية الأوروبية تتمتع بالفعل بفائض لتلبية الطلب المحلي من وسائل تكنولوجيا الطاقة النظيفة ، بما في ذلك توربينات الرياح والسيارات الكهربائية ومضخات الحرارة.

وجاء في التقرير أن إنتاج توربينات الرياح والسيارات الكهربائية خلال عام 2025 كان نحو ضعف العدد الذي تم تركيبه أو بيعه في أنحاء أوروبا، في حين تجاوزت طاقة الصناعات التحويلية الخاصة بانتاج المضخات الحرارية الطلب بواقع ثلاث مرات. وتشير نتائج التقرير إلى أن القاعدة الصناعية للتكنولوجيا النظيفة في أوروبا أقوى مما يُعتقد بصورة شائعة.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الأوروبية من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية تجاوزت 30 مليار يورو (6ر34 مليار دولار) العام الماضي. وتقلل السيارات الكهربائية فقط استهلاك النفط بأكثر من 10 مليارات لتر، مما يمثل توفيرا بواقع 1ر4 مليار يورو في تكاليف الاستيراد.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن أوروبا مازالت تعتمد بقوة على أسواق الوقود الأحفوري، حسبما جاء في التقرير. ويتم استيراد نحو 85% من إمدادات الوقود الأحفوري في الكتلة الأوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يجعل تكاليف الطاقة والاستقرار الاقتصادي عرضة لصدمات السوق الخارجية.

وقدر التقرير أن ارتفاعات أسعار الوقود الأحفوري خلال أول أشهر من الحرب في إيران أضافت 5ر18 مليار يورو لتكاليف الطاقة في أوروبا. وقالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إن إنفاق الكتلة على واردات الوقود الأحفوري ارتفع بواقع 47 مليار يورو خلال أول 100 يوم من الصراع.