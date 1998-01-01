مستشار للرئيس الفرنسي يجري اليوم محادثات في طهران حول الاتفاق النووي

من المقرر أن يجري مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون محادثات في طهران اليوم الأربعاء تركز على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن بون سيلتقي خلال الزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي اليوم.

ومن المقرر أن يبحث بون خلال هذه اللقاءات أحدث التطورات على صعيد تنفيذ البلدان الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي لتعهداتها وآليات مواجهة العقوبات الأمريكية.

وقلصت إيران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ولا تزال تهدد بالمزيد، إلا أنها تؤكد أنها مستعدة لإعادة تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة إذا ما نفذت الأطراف الأخرى التزاماتهما. وجاء تقليص الالتزامات في ظل العقوبات الأمريكية الموسعة المفروضة عليها.