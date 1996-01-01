الاشتراكيون لم يحسموا أمرهم بعد حول تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

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لم تحسم كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي رأيها بعد حول ما إذا كانت ستؤيد تعيين وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقالت إيراتكس جارسيا، رئيسة كتلة الاشتراكيين، اليوم الأربعاء بعد اجتماع مغلق مع فون دير لاين "سوف نتخذ قرارا الأسبوع المقبل".

وأفادت كتلة الاشتراكيين بأن الأولويات لديهم هي مكافحة تغير المناخ وحماية النموذج الاشتراكي الأوروبي للمساواة بين الجنسين.

وقالت عضوة البرلمان الأوروبي الإسبانية جارسيا: "لقد قدمنا بعض الطلبات المحددة، سوف ننتظر لتلقي المواقف المختلفة".

وتجري فون دير لاين في الوقت الحالي مباحثات في بروكسل لضمان تحقيق أغلبية مستقرة تضمن انتخابها في المنصب الجديد.