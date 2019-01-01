مدرب نيجيريا: سعيد بالتأهل ومساندة جماهير مصر أمر رائع

أعرب جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته بعد تأهل النسور الخضراء إلى دور نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية «مصر2019»، وذلك بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

وقال روهر خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أداء جيدًا وتقدمنا بهدف أول ولم نعزز بهدف ثان وحالفنا الحظ في إحراز هدف الفوز في وقت جيد، جنوب إفريقيا فريق مميز ولعب مباراة قوية ضد مصر".

وأضاف:" نحن الآن أقوى وعدنا بقوة مثل مباراة الكاميرون وأهدي الفوز والتأهل لأبني".

وواصل :" مساندة جماهير مصر وتشجيعهم لفريقنا رائع، فهي خطوة طبيعية بعد خسارتهم أمام جنوب إفريقيا، واللعب في القاهرة أصعب من الإسكندرية، الحرارة هنا أعلى".

وأكمل:" نخوض البطولة بدون 5 لاعبين للإصابة ونجحنا في إقصاء حامل اللقب، وتجاوزنا كبوة الخسارة ضد مدغشقر، وما أعجبني في فريقي أنه لم يحبط بعد التعادل بل عاد بقوة وسجل هدفا في وقت متاخر، هذه الروح العالية ستذهب بنا بعيدا في البطولة".

وأتم:" لن نحظى بالنوم الكافي، لعبنا المباراة في وقت متأخر لذا لا أرى أننا سنستفيد من اليوم الإضافي استعدادا لمواجهة الفائز من الجزائر وكوت ديفوار".