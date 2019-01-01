ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي

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سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تجاوز مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا مستوى 3000 نقطة لأول مرة، بعد تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

كان "باول" يتحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي ضمن شهادته أمام الكونجرس التي تستمر يومين.

وقال "باول" في شهادة مكتوبة أمام لجنة الخدمات المالية إن "الغموض" الذي يحيط بالأفق الاقتصادي، تزايد في حين ظل معدل التضخم منخفضا مع احتمال تراجعه بصورة أكبر. كما تباطأ الإنفاق الاستثماري للشركات في الولايات المتحدة.

كما أبرز "باول" في شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس "التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي"، مضيفا أن سوق العمل مازالت في حالة جيدة.

وفي شهادته، شدد "باول" على استقلال البنك المركزي الأمريكي، فيما يعتبر ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسياسات البنك. ويرغب ترامب في خفض أسعار الفائدة لتعزيز نمو الاقتصاد الأمريكي.