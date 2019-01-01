محافظ أسوان يعقد اجتماعا لإعداد المخطط العام لمشروع البنية الأساسية

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم، اجتماعا موسعا لاستعراض التجهيزات الجارية لإعداد المخطط العام لمشروع إحلال وتجديد البنية الأساسية لمدينة أسوان من مياه شرب وصرف صحي، بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تمهيدا لعرض المخطط في صورته النهائية على قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع المكتب الإستشارى لإعداد نموذج للبروتوكول الذي سيتم توقيعه بين المحافظة والهيئة الهندسية بشأن تنفيذ هذا المشروع الحيوى، على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعته لعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

وأكد على ضرورة الإيجابية والتكاتف بين كافة الجهات المعنية، والتنسيق المستمر فيما بينهم والعمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الجيد لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على المال العام أيضا، مع العمل على إنجاز هذا المشروع على الوجه الأكمل وفقا لتوقيتات وبرامج زمنية محددة، الأمر الذي سيسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة الشباب الإفريقي.