رافينيا ينتقد تجاهل كوفاتش له في مباراته الأخيرة مع بايرن ميونخ

انتقد المدافع البرازيلي رافينيا المدير الفني النادي بايرن ميونخ الألماني ، الكرواتي نيكو كوفاتش، بعدما استبعده من مباراته الأخيرة مع النادي البافاري في الموسم الماضي.

وقال رافينيا، الذي سينضم قريبا لصفوف نادي فلامنجو البرازيلي، في تصريحات لمجلة "بيلد شبورت" الألمانية: "هذا كان بمثابة ضربة خادعة، لقد كنت محبطا بشكل كبير، المدرب كان يعرف أن هذه هي المباراة الأخيرة لي".

وأضاف اللاعب البرازيلي الذي غاب أيضا عن نهائي بطولة كأس ألمانيا التي فاز فيها بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة على لايبزيج، قائلا: "المدرب حرمني من مباراة الوداع".

وتابع قائلا: "كان هناك شيء مفقود بين المدرب والفريق، ربما كان يثق في عدد قليل من اللاعبين وكان نادرا ما يتواصل مع الأخرين".

وأوضح رافينيا أن كوفاتش فشل في السيطرة على سخط اللاعبين البدلاء كما فعل المدربون السابقون لبايرن ميونخ.

ورغم عدم المشاركة بشكل مضطرد في المباريات، اعترف رافينيا أنه كانت هناك العديد من الأمور الإيجابية في مسيرته مع بايرن ميونخ.

يذكر أن رافينيا فاز، طوال ثماني سنوات قضاها مع بايرن ميونخ، بلقب الدوري الألماني سبع مرات، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا في أربع مناسبات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

واختتم اللاعب البرازيلي قائلا: "سنواتي السعيدة في بايرن ميونخ أكثر من سنواتي الحزينة، انتقادي لكوفاتش هو فقط للتعبير عما أشعر به الآن".