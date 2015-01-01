396 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين و5 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين 5829.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، نقلًا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، صباح الجمعة، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 5485، وعدد حالات التعافي بلغ 710، وعدد حالات الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.