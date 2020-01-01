 غانا تسعى لجذب استثمارات تركية في المطارات وسط تداعيات جائحة كورونا - بوابة الشروق
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غانا تسعى لجذب استثمارات تركية في المطارات وسط تداعيات جائحة كورونا

أكرا - د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 4:42 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 4:42 م

تجري غانا محادثات مع اتحاد شركات تركي (كونسورتيوم) للاستثمار في "شركة مطارات غانا" المملوكة للدولة، في خضم التداعيات الضخمة لجائحة كورونا على العائدات، والتي تهدد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.

وقال وزير الطيران جوزيف كوفي أدا إن الحكومة تسعى إلى جذب كونسورتيوم تاف-سوما كشريك اقتصادي، حسبما جاء في نسخة من كلمة الوزير أرسلت عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أدا: "شركة مطارات غانا في محنة حاليا جراء الديون الثقيلة"، والهدف من الشراكة هو "تحسين تقديم الخدمات وتوسيع البنية التحتية لمطار كوتوكا الدولي" في العاصمة أكرا.

ورفض أدا ما يردده أعضاء النقابات العمالية من أن الحكومة تسعى لبيع المطار أو خصخصة الشركة.

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