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قالت رابطة منتجي السيارات في الصين إن مبيعات الجملة الخاصة بسيارات الركوب للوكلاء في البلاد وصلت إلى 76ر1 مليون سيارة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 8ر1%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الرابطة اليوم السبت أن المبيعات تشمل السيارات الصالون (سيدان)، و متعددة الأغراض، والدفع الرباعي.

وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات السيارات في الصين زيادة بنسبة 6ر11 في المئة، لتصل إلى 3ر2 مليون سيارة.

وتراجعت مبيعات الجملة بالنسبة للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، إلى 104 آلاف سيارة.