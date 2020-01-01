سنغافورة تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 45 ألفًا و613 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - أنه تم تسجيل 16 حالة مجتمعية بين الإصابات الجديدة، تضم 7 سنغافوريين أو مقيمين دائمين، و9 من حاملي تصاريح العمل.

وأضافت أن 8 أشخاص من الحالات المجتمعية خالطوا مصابين بالفيروس وتم وضعهم في حجر صحي، وتجرى تحقيقات وبائية للوقوف على مصدر إصابة باقي الحالات، فيما توجد حالة وافدة من الخارج تم وضعها في حجر صحي منزلي لدى وصولها إلى البلاد.

ولم تسجل سنغافورة حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بها عند 26 حالة.