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الإمارات: 7 وفيات و1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - د ب أ
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 1:16 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 1:16 م
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1860 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1520 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 648  ألفا و702 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1468 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 626 ألفا و800 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 299 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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