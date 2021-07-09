محافظ شمال سيناء يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة فى عدد من مدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كل احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب وتوزيع الكمامات الطبية عليهم وعلى المراقبين والملاحظين قبيل دخول اللجان، إلى جانب تواجد طبيب وزائرة صحية فى المدارس التى بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف فى محيط اللجان.

وقال المحافظ إن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي، و602 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، موزعين على 23 لجنة على مستوى المحافظة، بواقع 9 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، 10 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بنخل، مؤكدا قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات فى مجالس المدن.

وأشار إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكل الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات يؤديها اليوم طلاب القسم العلمى وعددهم 2075 طالبا وطالبة فى مادة اللغة العربية، مشيرا إلى جاهزية جميع اللجان لتأدية الامتحانات إلكترونيا فيما عدا 4 لجان ورقية بإجمالى 23 لجنة، موزعة بواقع 9 لجان بالعريش «8 لجان إلكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين إلكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد «8 لجان إلكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل إلكترونية.