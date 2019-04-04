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حصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على توقيع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجالبالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وعلمت "الشروق" أن المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الأهلي لمدة موسمين بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية ورفع العرض المقدملتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أجوستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عدم تجديد عقد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للفريق بعدما انتهى عقده الذي وقعه الموسم الماضي.

ودخل أوجستي بوش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتولي المسئولية الفنية بعدما أعلن رحيله عن نادي الزمالك رسميًا، أول أمس الخميس، بعد قراره بعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

ونجح أوجستي في تقديم موسم تاريخي مع الزمالك بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة بالإضافة للفوز بلقب الدوري المصري بعدمواجهات ماراثونية مع الاتحاد السكندري.