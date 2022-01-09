رجال الإطفاء الأمريكيون يكافحون لإنقاذ أشجار كاليفورنيا العملاقة من ألسنة النيران

خاض رجال الإطفاء الأمريكيون معركة ضارية صباح اليوم الأحد لحماية المئات من أشجار السيكويا العملاقة القديمة، والمعروفة بأشجار كاليفورنيا الحمراء، والتي تهددها ألسنة النيران المشتعلة عبر منطقة وعرة وقاحلة في متنزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وقال مسؤولون إن الحريق امتد إلى 1591 هتكارا على الأقل، وكان مشتعلا في الطرف الجنوبي من المتنزه بالقرب من ماريبوسا جروف التاريخي، وهو موطن حوالي 500 من أشجار السيكويا العملاقة.



كما يهدد الحريق منطقة "واونا" ما دفع المسؤولين إلى إغلاق الطريق السريع41.



وقال المسؤولون إن أكثر من 300 من رجال الإطفاء كافحوا الحريق من خلال عمليات برية وجوية منسقة.



وقال مسؤولو مكافحة الحريق في بيان إن "الحريق يشتعل في منطقة صعبة مع وجود ما يؤجج الجريق باستمرار" ما يشكل "تهديدا كبيرا لرجال الإطفاء".



وقال مسؤولون آخرون إن بعض الأخبار الطيبة لرجال الإطفاء أن الرطوبة النسبية بلغت صباح اليوم الأحد حوالي 26%.



وكلما كانت الرطوبة أقل، كلما كانت الأجواء أكثر جفافا، ما يزيد فرص انتشار النيران بشكل أسرع.