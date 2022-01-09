السفير الأمريكي في طوكيو: اغتيال آبي صدمة للنظام في اليابان

قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، اليوم /الأحد/، إن اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بمثابة صدمة للنظام في اليابان.



وذكر إيمانويل - في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن صدمة اغتيال آبي لم يتم استيعابها بالكامل سواء في المجتمع أو الوسط السياسي، وقال "يتجول الناس بشعور عدم التصديق".



وأشار إيمانويل إلى أن اليابان لديها قوانين صارمة للغاية بشأن الأسلحة وما نتج عن ذلك من ندرة العنف المسلح فيها، وقال "إن الاغتيال اخترق الفقاعة".



وأضاف السفير الأمريكي "إن المجتمع الياباني محصن ومحل ثقة لذلك فإن حدوث شيء مثل ذلك بمثابة صدمة كاملة للنظام وصدمة ثقافية".



وأشاد إيمانويل بإنجازات آبي في الاقتصاد العالمي والأمن القومي، وكذلك بمشاركته في إقامة حوار أمني استراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، كما وصف آبي بأنه "صاحب رؤية" ملتزم ببناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



وقال إيمانويل إنه زار أسرة آبي في وقت سابق اليوم لتقديم تعازيه.



وكان آبي قد بقي في منصب رئيس وزراء اليابان لأطول مدة في تاريخ البلاد وكان يسعى لتعزيز قوة اليابان على المسرح العالمي، وتنحى آبي عن منصب رئيس الوزراء في عام 2020 لأسباب صحية لكنه ظل نشطا في سياسة البلاد.