سلوت يتجاهل صلاح في اختياره للقائد الثاني لليفربول

أثار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الجدل بعدما قرر منح شارة نائب القائد للمدافع الأسكتلندي آندي روبرتسون، متجاوزًا النجم المصري محمد صلاح، الذي كان ضمن دائرة المرشحين لارتداء الشارة بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد.

وكانت قيادة ليفربول في الموسم الماضي موزعة بين فيرجيل فان دايك القائد الأساسي، ونائبه أرنولد، إضافة إلى الثلاثي أليسون بيكر، روبرتسون ومحمد صلاح.

وأكد سلوت في تصريحات صحفية: "الأمر محسوم.. إنه روبرتو. لقد لعب هنا سنوات طويلة، فاز بالدوري مرتين، ويعرف ثقافة النادي وغرفة الملابس جيدًا. بجانب مستواه الكبير في الملعب، فإنه يمثل عنصرًا محوريًا في الحفاظ على روح ليفربول، وهي أهم ما ورثناه من يورجن كلوب".

ويخوض روبرتسون موسمه التاسع مع الريدز منذ انتقاله من هال سيتي عام 2017، وخاض بقميص ليفربول 344 مباراة رسمية، حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن روبرتسون، الذي يرتدي شارة القيادة مع منتخب بلاده أسكتلندا، سبق له أن قاد ليفربول في سبع مباريات مؤقتًا.