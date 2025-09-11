سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ظهر عدد من قادة حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال تشييع جنازة شهداء العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك أسامة حمدان وعزت الرشق وحسام بدران في مراسم دفن شهداء القصف الإسرائيلي بالدوحة.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الضحايا وهم خمسة فلسطينيين وعنصر أمن قطري، ولُف نعش الأخير بعلم قطر والخمسة الآخرين بأعلام فلسطين، على ما أظهر البث المباشر لتليفزيون قطر.

وتقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المصلين والمشيعين وكثير منهم ارتدوا الثوب الأبيض التقليدي فيما حضر آخرون بملابس عادية أو رسمية، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأُغلقت في الدوحة بعض الطرقات، خصوصا تلك المؤدية إلى محيط المسجد مع انتشار كثيف لقوات الأمن الداخلي (لخويا) التي استشهد أحد عناصرها في الضربة الإسرائيلية.

وشهدت الشوارع المحيطة بالمسجد ازدحامات سير خانقة، إذ أقيم التشييع في وقت الذروة بالعاصمة مع انتهاء أوقات العمل الرسمية للموظفين والمدارس، وقبل عطلة نهاية الأسبوع وهي الجمعة والسبت في قطر.

وقصفت تل أبيب الدوحة الثلاثاء مستهدفة قادة حماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسئوليها نجوا، فيما استشهد خمسة من أعضائها إضافة إلى عنصر من قوات الأمن القطرية.

وأوضحت أن الشهداء هم: هُمام نجل كبير المفاوضين خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

وسبق أن دُفن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر، بعد أن اغتالته إسرائيل في طهران في يوليو 2024.