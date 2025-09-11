سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة السعودية، تقديم مساعدات نفطية لسوريا قدرها 65ر1 مليون برميل من النفط الخام عبر الصندوق السعودي للتنمية بهدف دعم الاقتصاد السوري الذي دمرته 14 عاما من الحرب الأهلية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وقع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن هذه المنحة بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا فيصل المجفل، ووكيل وزارة الطاقة للشئون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز ماجد العتيبي.

تسهم هذه المنحة في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا لنمو القطاعات الحيوية فيها، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.