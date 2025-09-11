 الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 8:33 م القاهرة
الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 8:11 م

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق قطر".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، إن "أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر"، مؤكدة أن "استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة".

