الخميس 11 سبتمبر 2025 7:55 م القاهرة
أمريكا: قاتل كيرك فر بعد إطلاقه النار ولم يتم تحديد هويته بعد

أوريم - (أسوشيتيد برس) (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 6:47 م

ذكرت السلطات الأمريكية اليوم الخميس أن القناص الذي اغتال الناشط تشارلي كيرك يعتقد أنه قفز من سطح مبنى وفر إلى أحد الأحياء بعد إطلاقه النار على الناشط ولم يتم تحديد هويته بعد، فيما كشفت السلطات عن العثور على بندقية يدوية قوية في موقع الحادث.

وأضافت الشرطة أن قاتل كيرك "يبدو أنه في سن الدراسة الجامعية" و"اندمج" مع الطلاب الجامعيين، فيما واصلت التحقيق في أحدث عمل من أعمال العنف السياسي تشهده أمريكا.

وقال روبرت بولز، كبير عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة سالت ليك: "يمكنني أن أخبركم أن هذه الفعالية كانت مستهدفة".

وأشارت السلطات إلى أن كيرك لقي حتفه بعيار ناري من سطح مبنى بعيد في حرم جامعة يوتا فالي، حيث كان يلقي كلمة أمس الأربعاء.

