واصل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، كتابة التاريخ على المستوى الدولي، بعدما أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق 100 مساهمة تهديفية (أهداف وصناعات أهداف)، وذلك بعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، التي انتهت بفوز الفراعنة 3-2.

وحقق صلاح هذا الرقم الاستثنائي في 111 مباراة فقط، متفوقًا على نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في إنجاز يبرز موهبته الفريدة واستمراريته مع المنتخب المصري، ويعد هذا الإنجاز نادرًا جدًا، إذ يختلف عن تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الأندية، حيث يعتمد النجاح الدولي على موهبة اللاعب، وحظّه، وفرص مشاركته في البطولات الكبرى.

وجاء ترتيب أسرع 10 لاعبين وصولًا إلى 100 مساهمة تهديفية دوليًا وفقًا لشبكة «givemesport»:

10. ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 136 مباراة

هداف ألمانيا التاريخي وصاحب الرقم القياسي لأكثر أهداف في كأس العالم (16 هدفًا)، وحقق الإنجاز بعمر 36 عامًا، نفس عمر اعتزاله بعد الفوز بكأس العالم 2014.

9. كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 136 مباراة

وصل إلى 100 مساهمة تهديفية بنفس عدد مباريات كلوزه، لكنه كان أصغر بخمس سنوات، واستمر لعقد آخر مع البرتغال وأضاف 43 هدفًا أخرى، مؤكّدًا لقبه كأفضل هداف دولي.

8. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) – 128 مباراة

حقق الإنجاز مع بولندا، وغالبًا كان يلعب دور “آلة تهديفية فردية” لمساعدة بلاده على المنافسة في البطولات الدولية.

7. علي دائي (إيران) – 123 مباراة

هداف آسيا التاريخي، سجل 108 أهداف في 148 مباراة دولية، وقاد منتخب بلاده بين 2000 و2006، ويُعتبر من أعظم لاعبي القارة الآسيوية.

6. ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 122 مباراة

رغم تتويجه بكأس العالم 2022 وثمانية كرات ذهبية، حل في المركز السادس، بعد بداية صعبة مع الأرجنتين، لكنه عاد لاحقًا لقيادة الفريق للفوز بكأس أمريكا مرتين.

5. لويس سواريز (أوروجواي) – 116 مباراة

أنهى مسيرته الدولية بـ69 هدفًا و39 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، محتفظًا برقم قياسي بلاده، رغم أن أشهر لحظة له كانت كرة اليد ضد غانا في كأس العالم 2010.

4. روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 113 مباراة

مهاجم سريع وقوي، وصل إلى 100 مساهمة تهديفية بعد عيد ميلاده الثلاثين، رغم أن بلجيكا لم تحقق النجاح المتوقع في البطولات الكبرى.

3. محمد صلاح (مصر) – 111 مباراة

أصبح ثالث أسرع لاعب يحقق هذا الرقم دوليًا بعد تسجيله وصناعته أهدافًا أمام كوت ديفوار، معززًا مكانته بين أساطير اللعبة على المستوى الدولي.

2. نيمار (البرازيل) – 94 مباراة

حقق الإنجاز بعمر 26 عامًا فقط، رغم أن مسيرته الدولية لم تحقق كل التوقعات الكبيرة التي صاحبت بداياته.

1. بيليه (البرازيل) – 77 مباراة

سجل 100 مساهمة تهديفية بسرعة مذهلة بمعدل 1.3 مساهمة لكل مباراة خلال أول 77 مباراة دولية، مؤكدًا مكانته كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الدولية.

هذا الإنجاز يعكس عبقرية محمد صلاح على الصعيد الدولي، ويؤكد أنه أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في العصر الحديث.