الأهلي  يفوز على سلودك بولسكا البولندي بثلاثية وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2010، على ضيفه سلودك بولسكا البولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك على هامش المعسكر الذي يخوضه الفريق البولندي في القاهرة.

افتتح محمد الصاوي التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية وصلته من الجبهة اليمنى، وسجل سلودك بولسكا هدف التعادل، قبل أن يسجل محمد الوسيمي هدف التقدم للأهلي من أول لمسة بعد مشاركته بديلًا، ويضيف بعده فتح الله عماد الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة.

وجاءت المباراة الودية كاستعداد قوي لفريق أهلي 2010 قبل استئناف مبارياته في بطولة منطقة القاهرة، وأكد أحمد فهيم المدير الفني للفريق أنه استفاد بشكل كبير من تلك التجربة كاحتكاك دولي قوي، واستطاع خلالها الدفع بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على مستوياتهم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 كلًّا من أحمد فهيم مديرًا فنيًّا، وعبد اللاه جلال مدربًا مساعدًا، وأحمد سعد مدربًا للحراس، وسلطان جمال إداري الفريق، وأيمن حسن طبيب الفريق، وطاهر سعد مدرب الأحمال، وعبد الله محمد إخصائي التدليك.