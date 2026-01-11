نتنياهو: نراقب التطورات في إيران عن كثب ومعجبون بشجاعة المواطنين هناك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تتابع الوضع في إيران عن كثب، حيث انتشرت المظاهرات المطالبة بالحرية في أنحاء البلاد."

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة: "العالم بأسره، يشعر بالاندهاش من الشجاعة الهائلة للمواطنين الإيرانيين، وإسرائيل تدعم سعيهم من أجل الحرية وتدين بشدة المذابح الجماعية التي طالت المدنيين الأبرياء" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وتشهد إيران احتجاجات منذ 28 الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وشملت العديد من المحافظات الإيرانية.

وحذر المدعي العام في إيران من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات سوف يعتبر "عدوا لله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام بموجب القانون الإيراني.

وطالب المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي بوضع حد لمثيري الشغب.

وقال نشطاء إن ما لا يقل عن 203 أشخاص قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها أنحاء إيران، في ظل مخاوف من أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين إيران من أنها ستتلقى "ضربة قاسية جدا" إذا سقط المزيد من القتلى بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات

من جانبه، قال رئيس البرلماني الإيراني إن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيكونان أهدافا مشروع حال تم شن هجوم على بلاده.