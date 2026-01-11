عاد الدولي الألماني كاي هافيرتز للمشاركة مع آرسنال بعد غياب طويل، حيث شارك مساء اليوم الأحد في مباراة الفريق ضد بورتسموث ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك هافيرتز بدايةً من مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر مدربه ميكيل أرتيتا إشراكه في الدقيقة 69 بدلًا من البرازيلي جابرييل جيسوس، في أول ظهور له مع الفريق منذ مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز منتصف أغسطس الماضي.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني لهافرِتز هذا الموسم، بعد أن غاب معظم الأشهر الماضية بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بعد نصف ساعة من مباراة الافتتاح، مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان من المتوقع أن يعود هافيرتز مبكرًا، لكن تعرض لانتكاسة في نهاية برنامجه التأهيلي، قبل أن يظهر مجددًا في قائمة آرسنال لمباراة أستون فيلا نهاية العام الماضي، إلا أنه ظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك. ويأتي ظهوره اليوم كخطوة جديدة نحو استعادة جاهزيته الكاملة مع الفريق.