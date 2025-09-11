بيروت ودمشق تبحثان ملف الموقوفين السورين في لبنان

بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الخميس، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، ملفات مشتركة بين البلدين، بينها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رجي مع الشيباني، بحسب بيان صدر عن الأول.

وقال رجي، إن الاتصال تناول الملفات المشتركة بين البلدين، وتركز على ملف السجناء السوريين في لبنان.

وأضاف أن الشيباني، جدد مطلب حكومته بمعالجة هذا الملف، وفق الأصول القانونية المتبعة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة العدل اللبنانية تشكيل لجنتين مختصتين بين دمشق وبيروت لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين، وذلك عقب زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت، الأسبوع الماضي، ولقائه نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن اللجنتين "عقدتا أول اجتماع في دمشق، حيث جرى البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان".

ويبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان نحو 2000 شخص، عدد كبير منهم لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية (2011- 2024)، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام المخلوع بشار الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.