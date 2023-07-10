أردوغان: إنهاء الحرب سيسهل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيسهل انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتنتظر أوكرانيا من قمة الحلف العسكري الغربي المنتظرة، غدا الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، خطوات ملموسة في طريق انضمامها إلى الحلف، بحسب وكالة رويترز.



ودعا أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، الحلف إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم الحديث عن عضوية السويد في الناتو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.



وتابع: "نؤمن بأن انتهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) بشكل عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو".



وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد صرح، يوم الجمعة، إنه يتوقع من قادة الحلف "إعادة التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو"، خلال قمة فيلنيوس.



وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه يتوقع أن يوافق قادة الحلفاء على "حزمة من 3 عناصر لتقريب أوكرانيا من حلف الناتو".



وأوضح أن أول عناصر تلك الحزمة سيكون "برنامجا متعدد السنوات لضمان قابلية التشغيل البيني الكامل بين القوات المسلحة الأوكرانية وحلف الناتو".