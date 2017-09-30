المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من تعرض أوروبا لظواهر جوية متطرفة

أعرب الباحثون عن شعورهم بقلق من أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الأطلسي الشمالي إلى زيادة خطر حدوث ظواهر جوية متطرفة في أوروبا.



وأوضح الدكتور عمر بدور المسؤول عن مراقبة المناخ في المنظمة في جنيف اليوم الاثنين، أن شمال المحيط الأطلسي يعد أحد أهم محركات الظروف الجوية المتطرفة، سواء في أوروبا أو على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.



وكشف بدور عن حقيقة أنه في ظل درجات الحرارة المرتفعة والتي تكون متطرفة في بعض الأحيان، يزداد خطر هطول أمطار غزيرة وهبوب أعاصير.



وبحسب بيانات منظمة الأرصاد، ارتفعت درجات حرارة السطح في شمال المحيط الأطلسي بمقدار 9ر0 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في المدى الطويل في شهر حزيران/يونيو الماضي، وكانت أعلى بمقدار 36ر1 درجة في الشمال الشرقي (من أيرلندا إلى شمال إسبانيا تقريبا).



وكشفت البيانات وجود موجات حارة في البحر قبالة سواحل أيرلندا مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 5 درجات أعلى من متوسط السنوات السابقة قبل أن تعاود الانخفاض.



وأضاف رئيس البرنامج العالمي لبحوث المناخ في المنظمة مايكل سبارو، أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات والانخفاض الكبير في مستويات الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) يثيران متاعب كبيرة.