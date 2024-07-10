 مشاجرة على تحميل الركاب وزجاجة بنزين تسبب في حبس سائقي توكتوك بالدرب الأحمر - بوابة الشروق
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مشاجرة على تحميل الركاب وزجاجة بنزين تسبب في حبس سائقي توكتوك بالدرب الأحمر

شيماء عمار
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:33 م

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 3 سائقي توكتوك ألقى أحدهم مادة حارقة على آخر في شجار نشب بينهم على أولوية تحميل الركاب في منطقة الدرب الأحمر.

وقال سيد أيوب دفاع المتهمين الأول والثاني لـ"الشروق"، إنه تم تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما في الاتهامات الموجه إليهما، لافتا إلى أنهما متهمين ومجني عليهما في ذات الوقت.

وتعود ملابسات الواقعة عندما اختلف المتهم الأول والثاني طرف أول، مع المتهم الثالث طرف تاني، على أولوية تحميل الركاب في التكاتك الخاصة بهم، حيث نشب الشجار بينهم، وما كان من المتهم الأول إلا أن ألقى زجاجة بنزين على الثالث وأضرم النيران فيها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث تبين أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة.

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