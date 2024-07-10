رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضمان الوفاء بالتزامه الرئيسي بشأن الإنفاق الدفاعي خلال فترة ولايته الأولى في المنصب، رغم وعده "القول" بذلك.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأن ستارمر- الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، في قمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس التحالف الدفاعي - يضغط على الدول الأوروبية من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده.

إلا أن القرارات المتعلقة بالوصول إلى هدف المملكة المتحدة، وهو إنفاق 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، سوف يلي مراجعة دفاعية شاملة مقرر إطلاقها الأسبوع المقبل، ويتعين أن تتوافق مع "القواعد المالية" الصارمة للحكومة بشأن الإنفاق والاقتراض.

ومن المقرر أن يجري ستارمر محادثات مع بايدن في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم.

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطا داخلية بشأن سنه ومدى كفاءته العقلية للترشح لولاية ثانية.



