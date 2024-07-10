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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة دمنهور، بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 147 إشغالا ثابتا ومتحركا بمناطق الجمهورية، وجلال قريطم الراهبات بالنادي، وعبدالسلام الشاذلي بالمعهد الديني في مدينة دمنهور .

ومن جانبه، أكد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .