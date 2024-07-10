 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف للجيش السوري في الجولان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف للجيش السوري في الجولان

آيه صلاح
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 4:42 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافا للجيش السوري انتهكت اتفاق نزع السلاح الموقع عام 1974 في منطقة هضبة الجولان، على حد زعمه.
وقال الجيش في بيان له "يعتبر الجيش الإسرائيلي، الجيش السوري مسؤولا عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح بأي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".
كانت جماعة حزب الله اللبنانية قد أطلقت أمس صاروخا على هضبة الجولان المحتلة مما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وهو هجوم قالت الجماعة إنه رد على قتل إسرائيل أحد أعضائها على الأراضي السورية.


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