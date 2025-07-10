استشهاد فلسطينيين ومقتل حارسين إسرائيليين في عملية طعن جنوب بيت لحم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق النار على شابين عند مفترق مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم بذريعة تنفيذ عملية طعن، فيما قتل حراس الأمن في العملية.

وبحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن المنفذين وصلا إلى مجمع رامي ليفي مسلحين بسكاكين وهاجما حارس أمن إسرائيلي، وطعناه طعنة بالغة، أعلن عن مقتله لاحقا.

وأفاد متحدث باسم شرطة الاحتلال: "تلقينا قبل قليل بلاغًا أوليًا عن عملية إطلاق نار عند مفرق غوش عتسيون. أفادت التقارير من المكان بوجود عدد من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابة".



