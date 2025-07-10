الحوثي تعلن قصف مطار بن جوريون رفضا للإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة

الجماعة اليمنية شددت على أن هجماتها ستستمر "حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها"

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أنها قصفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، رفضا للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيي سريع، في بيان متلفز، إن "القوة الصاروخية (للجماعة) استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار".

وتابع: "حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدةٍ ومدينة وهروعِ ملايين الصهاينة إلى الملاجئ.. ووقف حركة الملاحة في المطار".

وتأتي العملية "رفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة"، حسب سريع.

وشدد على أن هجمات الحوثيين ستستمر "حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".



