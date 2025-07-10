السلفادور تستدعي سفيرتها من المكسيك بعد اتهامات كاذبة بشأن طائرة محملة بالكوكايين

استدعى رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، سفيرته في المكسيك، وطالب الحكومة المكسيكية بتوضيح تصريحات بشأن طائرة تم اعتراضها وكانت تحمل كوكايين، زُعم أنها أقلعت من السلفادور.

ووصف بوكيلي المعلومات التي أدلى بها وزير الأمن المكسيكي، عمر جارسيا حرفوش، بأنها "كاذبة" في منشور له على منصة إكس، مشيرا إلى ما وصفه بمسار الطائرة المفترض. كما أشار إلى أن الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم مع الطائرة هم مواطنون مكسيكيون.

وكتب بوكيلي: "السلفادور لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات. لم نقم بذلك من قبل، ولن نقوم به الآن".

ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس قد غادرت المكسيك.