الأمم المتحدة تخصص 625 ألف دولار لدعم مواجهة الحرائق في سوريا

أعلن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، الخميس، تخصيص 625 ألف دولار، لدعم جهود الاستجابة العاجلة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في ريف اللاذقية، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال عبد المولى، إن "هذه الأموال ستمكّن الشركاء الإنسانيين وفي مقدمتهم الهلال الأحمر العربي السوري من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق".

وأشار إلى "تخصيص 625 ألف دولار لدعم جهود الاستجابة العاجلة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في ريف اللاذقية".

وأضاف عبد المولى: "لقد خلّفت حرائق الغابات عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية، وتتطلب اهتمامنا الفوري، نقف متضامنين مع الشعب السوري في هذه الحالة الطارئة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا في الاستجابة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة".

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن فرقها تشارك في جهود الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات السورية لتقييم الآثار الناجمة عن الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، فيما تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني جهودها الحثيثة للسيطرة على الحرائق.

وتتواصل حرائق الغابات في الانتشار بسبب قوة الرياح في منطقة بايربوجاق، بمحافظة اللاذقية.

ولم تتم السيطرة على الحرائق التي اندلعت قبل أسبوع حول جبال قرطال وزاهية وتلة 45 في بايربوجاق إلى غاية مساء الأربعاء.

وتكافح فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية، بالإضافة إلى طائرات أرسلت من تركيا والأردن ولبنان، لإخماد الحرائق.

وكانت حرائق واسعة النطاق اندلعت في منطقة بايربوجاق في 3 يوليو الجاري، حيث لحقت بقرى "قسطل معاف"، و"قنطرة"، و"مزرعة"، و"بيت ملق"، وغابات الفرنلق، ومورطلو، الضرر الأكبر جراء الحرائق.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريح صحفي، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالحرائق.

وأعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان، أن أكثر من 14 ألف دونم (الدونم= ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية والحرجية تضررت من الحرائق منذ 3 يوليو.