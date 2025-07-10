قوات الاحتلال تغلق مداخل محافظة بيت لحم

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مداخل محافظة بيت لحم، وشددت إجراءاتها العسكرية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل محافظة بيت لحم كافة، وشددت إجراءاتها العسكرية، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أماكن سكنهم وعملهم.

ونشرت قوات الاحتلال المئات من الجنود عند مفترقات الطرق، بزعم تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار، عند مفترق مستعمرة «عتصيون» جنوب المحافظة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، مقتل حارس أمن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار وطعن عند مفترق مستوطنة «عتصيون» جنوب مدينة بيت لحم.

وأفادت القناة «14» العبرية بمقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب غوش عتصيون بالخليل.

وذكرت القناة «12» العبرية أن 4 مستوطنين أصيبوا في عملية طعن بمركز تجاري في مستوطنة غوش عتصيون.

وأشار موقع «حدشوت للو تسنزورا» العبري إلى مقتل حارس أمن في عملية إطلاق نار في مركز تجاري بالمستوطنة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه أطلق النار على شابين فلسطينيين عند المفترق جنوب بيت لحم اليوم بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن.