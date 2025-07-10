وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥ الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لوحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. واستعرض آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ونوه الوزير عبد العاطي بما تضطلع به مصر من استعدادات لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وذلك في إطار دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وتقديم كافة صور الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستمع الوزير عبد العاطي لتقديرات المسئول الفلسطيني بشأن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولتقييمه بشأن فرص وسبل تنفيذ حل الدولتين. ومن جانبه، ثمن الفريق الرجوب الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، ولاسيما جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى جهود تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.