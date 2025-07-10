ينطلق في السادسة مساء اليوم على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، والدكتور طارق عبد المنعم.

تعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين (العروض الطويلة والعروض القصيرة)، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عروض مسرحية من داخل مصر وخارجها، في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منها للمشاركة، و65 عرضًا في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرضًا منها للمشاركة.

تقام على هامش المهرجان عدد من الورش، ومنها: ورشة تصميم المناظر والإضاءة المسرحية ويقدمها المخرج عمرو عبد الله، ورشة الإخراج المسرحي ويقدمها المخرج الكويتي عبد العزيز صفر، ورشة التمثيل (قوة القناع) ويقدمها المدرب اليوناني إيفدوكيموس تسولاكيديس، ورشة التمثيل وتقدمها المدربة Mihaela Mihut، ورشة الرقص المعاصر ويقدمها المدربان Carlos Lopez وNoemi Pareja.