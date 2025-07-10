 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 10 يوليه 2025 3:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:05 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:05 م

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات، وتحقيق ميداني طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات تحديدا في محافظة جنين، ويأخذ من المنازل ثكنات عسكرية، ويحولها إلى مراكز تحقيق ميداني".

وأشار البيان إلى أنّ "عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس، بلغ منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة أكثر من 18 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال في غزة، التي تُقدّر بالآلاف".

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