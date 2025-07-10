وزيرة التنمية الألمانية تعلن إطلاق صندوق أوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا

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أعلنت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، إطلاق صندوق أوروبي لدعم أوكرانيا في إعادة الإعمار.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر خاص بأوكرانيا في روما اليوم الخميس، إنه يجب التركيز على الدعم الاقتصادي، "لأن إعادة الإعمار غير ممكنة بدون اقتصاد قوي".

وأضافت العبلي-رادوفان: "لذلك نطلق الآن صندوقا أوروبيا لإعادة إعمار أوكرانيا"، موضحة أن الصندوق يهدف إلى ضمان الدعم الاقتصادي لأوكرانيا من خلال أموال خاصة وعامة، مضيفة أن بولندا وإيطاليا وفرنسا والمفوضية الأوروبية تشارك أيضا في الصندوق، الذي من المقرر الإعلان عن تفاصيل عنه لاحقا.

ويشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم في المؤتمر الدولي المنعقد في روما لإعادة إعمار أوكرانيا.

وسيتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيفية دعم إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، مثل الطرق والجسور ومحطات الطاقة.

وعلى هامش المؤتمر، الذي ستشارك فيه حوالي 60 دولة، سيُعقد أيضا مؤتمر عبر الفيديو لما يسمى بتحالف الراغبين، الذي يجمع الدول الداعمة لأوكرانيا.