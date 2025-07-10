16 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح

استشهد 16 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت طابورا لتوزيع مكملات غذائية للأطفال في منطقة دوار الطيارة بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,860 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.