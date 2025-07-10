شفيونتيك تصعد لمواجهة أنيسيموفا في نهائي ويمبلدون

وفازت شفيونتيك، المصنفة الثامنة للبطولة، على السويسرية بيلندا بنشيتش بنتيجة 6 / 2 و6 / صفر، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية لندن.

ولم تواجه شفيونتيك أدنى صعوبة في اجتياز عقبة بنشيتش، لتلعب في المباراة النهائية بعد غد السبت مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الـ13 للمسابقة، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لمجموعة في وقت سابق من اليوم، في لقاء المربع الذهبي الآخر.

وتعتبر هذه هي أول مباراة نهائية تصل إليها شفيونتيك على أي مستوى منذ فوزها بلقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ربيع العام الماضي.

وفي مقابلة أجرتها على أرض الملعب عقب فوزها باللقاء الذي استمر لمدة 71 دقيقة فقط، قالت شفيونتيك "بصراحة، لم أتخيل يوما أن أتمكن من اللعب في النهائي".

أضافت اللاعبة البولندية في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "إنني متحمسة للغاية. ظننت أنني خضت كل التجارب على جميع أنواع الملاعب، لكنني لم ألعب جيدا على الأراضي العشبية".

وشددت شفيونتيك /24 عاما/، المصنفة الأولى عالميا سابقا، والتي توجت بخمسة ألقاب في مسابقات جراند سلام "أشعر بالثقة وأسعى جاهدة لحصد اللقب. من المؤكد أن الأمر سوف يجدي نفعا".

يذكر أن شفيونتيك تمتلك سجلا مثاليا في مبارياتها النهائية ببطولات جراند سلام، حيث فازت بجميع النهائيات الخمس التي لعبها في المسابقات الأربع الكبرى.

وانتصرت شفيونتيك في مبارياتها النهائية الأربعة التي خاضتها في رولان جاروس على الملاعب الرملية، وكذلك في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) على الملاعب الصلبة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبلغ خلالها شفيونتيك نهائي ويمبلدون، بعدما فشلت في تجاوز دور الثمانية قبل مشاركتها في النسخة الحالية للبطولة العريقة، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء.